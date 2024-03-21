Боррель обговорив з екс-прем'єром Палестини трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обговорив з екс-прем'єр-міністром Палестини Саламом Файядом трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії.

"У трагічні моменти голоси мудрості необхідні як ніколи. Мені було приємно обмінятися думками з колишнім прем'єр-міністром Палестини Саламом Файядом під час моєї поїздки до США про необхідність зупинити трагедію в Газі, що триває, і виробити довгострокові рішення, які включають відродження Палестинської автономії", - повідомив Борель у соцмережі Х у ніч проти четверга.