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03:36 21.03.2024

Боррель обговорив з екс-прем'єром Палестини трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії

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Боррель обговорив з екс-прем'єром Палестини трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель обговорив з екс-прем'єр-міністром Палестини Саламом Файядом трагедію в Газі та рішення, що включають відродження Палестинської автономії.

"У трагічні моменти голоси мудрості необхідні як ніколи. Мені було приємно обмінятися думками з колишнім прем'єр-міністром Палестини Саламом Файядом під час моєї поїздки до США про необхідність зупинити трагедію в Газі, що триває, і виробити довгострокові рішення, які включають відродження Палестинської автономії", - повідомив Борель у соцмережі Х у ніч проти четверга.

Теги: #палестина #світ #премєр #боррель

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