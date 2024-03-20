Комітет із нацбезпеки може закінчити розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію наступного тижня

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки закінчить розгляд поправок до другого читання законопроєкту про мобілізацію наступного тижня, заявив заступник голови комітету Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

"Ми пройшли майже півтори тисячі поправок на сьогодні, загалом процес іде досить швидко... Я сподіваюся, що наступного тижня ми завершимо з усіма 4300 поправками", - сказав Чернєв в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, наразі поки що важко сказати, який вигляд матиме законопроєкт, "тому що щось (із поправок - ІФ-У) проходить, щось не проходить".

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.