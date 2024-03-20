Події

19:26 20.03.2024

У Львівській області затримали учасників злочинної групи, які заволоділи 44 млн грн на реконструкцію об'єктів військового містечка - поліція

2 хв читати
У Львівській області затримали учасників злочинної групи, які заволоділи 44 млн грн на реконструкцію об'єктів військового містечка - поліція

У Львівській області правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які заволоділи 44 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію будівель одного з військових містечок регіону, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Серед фігурантів - два організатори, посадові особи одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. Сімом учасникам організованої групи інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в середу.

Згідно з даними слідства, схему із заволодіння бюджетними коштами розробили двоє мешканців Львова, для цього вони залучили знайомих посадовців військового навчального закладу та комерційну структуру, з якою надалі було укладено договір підряду на виконання робіт на об'єктах.

"Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у "тінь" та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували", - зазначають у поліції.

Таким чином злочинці заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 44 млн грн.

20 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали сімох фігурантів.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону всім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 і 5 ст. 191 (заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що серед підозрюваних двоє організаторів, а також посадовці одного з військових навчальних закладів та підрядної організації.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

 

 

 

Теги: #афера #затримання #львівська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:28 18.03.2024
СБУ затримала ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Києву і ховали останки загиблих окупантів

СБУ затримала ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Києву і ховали останки загиблих окупантів

10:22 07.03.2024
СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

СБУ затримала зрадницю, яка готувала ракетний удар окупантів по Одесі

10:36 06.03.2024
СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

СБУ затримала ворожого агента, який намагався переплисти до Придністров'я за допомогою гідрокостюма і ласт

10:48 04.03.2024
У Дніпрі затримано російського агента, який передавав ворогові інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

У Дніпрі затримано російського агента, який передавав ворогові інформацію про радіолокаційні комплекси ЗСУ

00:39 28.02.2024
Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

Німецька поліція затримала екс-активістку RAF Даніелу Клетт

10:35 23.02.2024
СБУ затримала ворожу агентку, яку завербував її син-бойовик з окупаційних угруповань РФ

СБУ затримала ворожу агентку, яку завербував її син-бойовик з окупаційних угруповань РФ

07:09 23.02.2024
У Дніпропетровській області за підтримку Путіна і російської армії затримано трьох колаборантів

У Дніпропетровській області за підтримку Путіна і російської армії затримано трьох колаборантів

21:09 18.02.2024
Під Львовом на трасі до Рава-Руської ДТП із постраждалими, організовано реверсивний рух

Під Львовом на трасі до Рава-Руської ДТП із постраждалими, організовано реверсивний рух

11:18 16.02.2024
Мінкультури України має намір сприяти правоохоронцям у розслідуванні справи затриманого посадовця

Мінкультури України має намір сприяти правоохоронцям у розслідуванні справи затриманого посадовця

10:37 16.02.2024
СБУ затримала ворожого агента, який передавав росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році

СБУ затримала ворожого агента, який передавав росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ створила "атмосферу страху" на окупованих територіях України, щоб посилити контроль над населенням, яке там проживає, - доповідь ООН

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, що засуджує незаконну депортацію РФ українських дітей

Кількість загиблих унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 5

Україна запланувала на II кв.-2024 закон про БЕБ, Стратегію термомодернізації будівель і Нацплан з енергетики та клімату - План для Ukraine Facility

План Ukraine Facility передбачає запуск HRMIS, реформу оплати праці, відновлення конкурсів і відновлення порталу вакансій держслужби у 2025-2026 рр.

ОСТАННЄ

Нетаньягу не бачить можливості в стислі терміни почати військову операцію в Рафаху

ДОТ підписав договори на харчування для ЗСУ на другий квартал: економія на комплектах становить 2 млрд грн

Польща уклала контракт на постачання з Данії систем захисту для морських фрегатів

РФ створила "атмосферу страху" на окупованих територіях України, щоб посилити контроль над населенням, яке там проживає, - доповідь ООН

Денного ворожого удару по Харкову було завдано протикорабельною ракетою

Профільний комітет рекомендував Раді перейменувати понад 100 населених пунктів, з яких п'ять міст

Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 54 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Українська авіація за добу завдала ударів по 10 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Унаслідок обстрілу Козацького Херсонської області постраждала жінка

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 18 атак, на авдіївському 11, на лиманському 10

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА