У Львівській області затримали учасників злочинної групи, які заволоділи 44 млн грн на реконструкцію об'єктів військового містечка - поліція

У Львівській області правоохоронці затримали учасників злочинної групи, які заволоділи 44 млн грн бюджетних коштів на реконструкцію будівель одного з військових містечок регіону, повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Серед фігурантів - два організатори, посадові особи одного з військових навчальних закладів та підрядної організації. Сімом учасникам організованої групи інкримінують заволодіння бюджетними коштами та службове підроблення", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті поліції в середу.

Згідно з даними слідства, схему із заволодіння бюджетними коштами розробили двоє мешканців Львова, для цього вони залучили знайомих посадовців військового навчального закладу та комерційну структуру, з якою надалі було укладено договір підряду на виконання робіт на об'єктах.

"Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у "тінь" та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували", - зазначають у поліції.

Таким чином злочинці заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 44 млн грн.

20 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали сімох фігурантів.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону всім учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 і 5 ст. 191 (заволодіння майном в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану) і ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що серед підозрюваних двоє організаторів, а також посадовці одного з військових навчальних закладів та підрядної організації.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.