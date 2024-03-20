План Ukraine Facility передбачає оновлення Держстратегії регіонального розвитку у ІІІ-кв. 2024 р.

План реалізації програми підтримки Ukraine Facility передбачає ухвалення Кабінетом Міністрів України постанови про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 рр. у третьому кварталі поточного року.

Згідно з оприлюдненим документом, у четвертому кварталі заплановано ухвалення постанов про затвердження порядків ведення містобудівного кадастру державного рівня, Єдиного державного адресного реєстру, Єдиного державного реєстру будівель і споруд, Єдиного державного реєстру адміністративно-територіальних одиниць.

Також передбачається внесення змін до постанов уряду, які регулюють розроблення містобудівної документації в електронній формі, ведення Єдиної державної е-системи у сфері будівництва, інтеграції та інформаційної взаємодії реєстрів і кадастрів усіх рівнів.

Крім того, план передбачає публікацію результатів дослідження щодо можливості надання тергромадам статусу юридичної особи у другому кварталі 2025 року, і набуття чинності закону "Про місцеве самоврядування в Україні" в першому кварталі 2026 року.

Як повідомлялося, 20 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль передав план реалізації Ukraine Facility до Європейської комісії.