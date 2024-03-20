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19:10 20.03.2024

Глави транспортних відомств України та Словаччини обговорили запуск поїзда Київ - Кошице

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Глави транспортних відомств України та Словаччини обговорили запуск поїзда Київ - Кошице

Україна і Словаччина вивчають можливість запуску міжнародного поїзда, який зв'яже Київ із міжнародним аеропортом у Кошице, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Ми просуваємося вперед у розвитку пасажирського залізничного сполучення між Україною та Словаччиною. Обговорили з міністром Йозефом Ражем (міністр транспорту Словаччини, - ІФ-У) два проєкти в цьому напрямі. Перший - запуск міжнародного поїзда Київ - Кошице, який зв'яже українців із міжнародним аеропортом у Кошице", - написав Кубраков у соціальній мережі X.

За словами віцепрем'єра, з міністром транспорту Словаччини також обговорювали розвиток і покращення пасажирського залізничного сполучення між прикордонними регіонами.

Раніше повідомлялося, що RegioJet із 27 березня запускає другу лінію в Україну через Словаччину до Чопа на додаток до наявної через польський Перемишль.

 

Теги: #залізниця #словаччина #сполучення

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