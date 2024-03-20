Пасажири, які запізнилися на вокзал у Перемишлі, зможуть скористатися 10 іншими рейсами - Мінвідновлення

Пасажири поїздів, які через масові перекриття трас фермерами, які протестували в Польщі, не зможуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі, протягом доби зможуть зі своїм квитком сісти на інший потяг із Перемишля, Любліна та Хелма до України, повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Отримуємо повідомлення від пасажирів, які через масові перекриття трас польськими активістами не можуть вчасно дістатися вокзалу в Перемишлі. Тому знову активуємо правило "залізної підстраховки": ті пасажири, які не встигнуть на свій рейс "Укрзалізниці" через перекриття польських трас, протягом доби можуть сісти на інший поїзд з Перемишля, Любліна та Хелма до України за тими ж квитками на свій пропущений рейс", - ідеться в повідомленні Мінвідновлення в телеграмі у середу.

Зазначається, що опція доступна для 10 поїздів: №768 Варшава - Рава-Руська (посадка можлива по Любліну); №32 Перемишль - Запоріжжя; №52 Перемишль - Київ; №716 Перемишль - Київ; №706 Перемишль - Київ; №90 Перемишль - Київ; №94 Хелм - Харків; №24 Хелм - Київ; №20 Хелм - Київ; №120 Хелм - Дніпро.

Пасажирам не гарантуються вільні місця потрібного класу. Водночас у Мінвідновлення пообіцяли зробити все можливе, щоб зручно розмістити їх і допомогти дістатися додому за графіком.

У Мінвідновлення уточнили, що станом на вечір середи рух поїздів між Польщею та Україною відбувається у звичайному режимі.

Раніше повідомлялося, що польські протестувальники почали блокувати рух автобусів на ПП "Медика - Шегині".