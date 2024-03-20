У Дніпрі розпочав роботу третій в Україні й один з найбільших у країні центрів рекрутингу української армії

У Дніпрі відкрився перший з восьми центрів рекрутингу для Збройних сил України в Дніпропетровській області.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони, центр відчинив свої двері й готовий приймати громадян за адресою: проспект Слобожанський 8, Лівобережний ЦНАП.

"Нам дуже приємно, що Дніпро одним з перших долучається до великого проєкту Міноборони. Для нас це свідчить про збільшення можливостей і розширення ЗСУ", - зазначив під час відкриття заступник голови Дніпропетровської ОДА Іван Начовний.

У центрі кожен охочий зможе отримати інформацію про можливість застосування своїх професійних навичок у Силах оборони країни. Співробітниками центру рекрутингу будуть цивільні працівники, а основна його мета - надати можливість людям знайти місце в армії.

"Генштаб спільно з Міноборони розробив правила, які забезпечуватимуть потрапляння кандидата в обрану ним частину на відповідну посаду за контрактом. Цей алгоритм доведено до кожної військової частини, навчального центру та ТЦК та СП", - повідомив представник Генштабу, полковник ЗСУ Олексій Панов.

У центрі вже доступні сотні вакансій військових частин ОК "Схід", Національної гвардії України й Територіальної оборони. Позиції охоплюють бойові та підтримувальні напрямки, включно з кухарями, водіями, ремонтниками техніки, операторами БПЛА, бухгалтерами та багатьма іншими.

Протягом квітня цього року заплановано відкриття рекрутингових центрів у шести інших містах Дніпропетровської області, включно з Кривим Рогом, Кам'янським, Покровськом, Павлоградом, Синельниковим і Новомосковськом.

Отримати інформацію про можливе працевлаштування в ЗСУ та працювати за професією можна як відвідавши центр рекрутингу особисто, так і за номером телефону +380 66 073 34 78.

У країні заплановано відкриття 27 центрів рекрутингу ЗСУ до кінця першого півріччя 2024 року.