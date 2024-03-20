Події

13:10 20.03.2024

У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

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У Києві та області в четвер вночі можливий дощ і сніг, у суботу-неділю очікується суха і тепла погода

У Київській області в четвер, 21 березня, буде хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, удень без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла.

У Києві в четвер хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, удень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 9-11°.

У Київській області 22-23 березня (п'ятниця-субота) також буде хмарно з проясненнями. Без опадів.

Вітер 22 березня змінних напрямків, 3-5 м/с, 23 березня південно-західний, 5-10 м/с. Температура 22 березня вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 7-12° тепла; 23 березня вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

У Києві в п'ятницю-суботу також хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер 22 березня змінних напрямків, 3-5 м/с, 23 березня південно-західний, 5-10 м/с. Температура 22 березня вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°; 23 березня вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.

У неділю та понеділок в області - 24 березня без істотних опадів, 25 березня дощ. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Києві в неділю, 24 березня, без істотних опадів, 25 березня дощ. Температура вночі 3-5° тепла; вдень 24 березня 13-15°, 25 березня 11-13° тепла.

Теги: #погода #прогноз #київська_область

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