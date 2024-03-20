Новий законопроєкт "Про зайнятість населення" має бути розроблений і внесений до Ради у 2-му кварталі 2024 року - директорка Держцентру зайнятості

Директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявляє, що новий законопроєкт "Про зайнятість населення" мають розробити і внести до Верховної Ради у другому кварталі 2024 року.

"Наразі роботу виконує безпосередньо команда функціонального аналізу. Вони вивчають функції Державної служби зайнятості, нашу структуру, наші програми, юридичні та законодавчі аспекти. Вони спілкуються з європейськими партнерами та європейськими службами зайнятості. З огляду на те, що Україна є кандидатом на вступ до ЄС, Державна служба зайнятості має виконати умови для того, щоб увійти до системи EURES - це система європейських служб зайнятості", - сказала Жовтяк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи розроблення нового закону "Про зайнятість населення".

За її словами, відомство з командою з функціонального аналізу вивчає всі правила і вимоги до вступу, за результатами чого буде ухвалено остаточні рішення щодо юридичного статусу, законодавчих змін, зокрема щодо допомоги з безробіття, актуалізації програм, переорієнтації на інші програми.

На уточнювальне запитання, коли новий законопроєкт "Про зайнятість населення" може бути розроблений та внесений до Верховної Ради, Жовтяк заявила, що за планом його має бути внесено в другому кварталі 2024 року.