Окупанти скинули КАБи на Козачу Лопань, поранено місцевого жителя

У середу, приблизно о четвертій годині ранку, російські окупаційні війська скинули дві керовані авіабомби на Козачу Лопань, повідомив голова Дергачівської МВА (Харківська обл.) Вячеслав Задоренко.

"Унаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий житель 1967 року народження. Наразі чоловік перебуває в лікарні, його стан стабільний. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автодорога, лінії електропередачі. Наразі оперативні служби займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.