Події

08:39 20.03.2024

Окупанти скинули КАБи на Козачу Лопань, поранено місцевого жителя

1 хв читати

У середу, приблизно о четвертій годині ранку, російські окупаційні війська скинули дві керовані авіабомби на Козачу Лопань, повідомив голова Дергачівської МВА (Харківська обл.) Вячеслав Задоренко.

"Унаслідок бомбардувань поранення середньої тяжкості отримав місцевий житель 1967 року народження. Наразі чоловік перебуває в лікарні, його стан стабільний. Також пошкоджень зазнали приватні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, автодорога, лінії електропередачі. Наразі оперативні служби займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 20.03.2024
Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумщини, зафіксовано 65 вибухів

Окупанти вночі та вранці обстріляли шість громад Сумщини, зафіксовано 65 вибухів

08:13 20.03.2024
У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

07:44 20.03.2024
Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

07:31 20.03.2024
Окупанти за добу завдали 350 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 350 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

23:04 19.03.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області, 1 людина загинула

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області, 1 людина загинула

22:12 19.03.2024
Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

21:34 19.03.2024
Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

Окупанти обстріляли Куп'янськ з "Урагану", травмовано поліцейського

19:49 19.03.2024
У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

У результаті російських обстрілів у Херсонській області постраждало подружжя

09:41 19.03.2024
Окупанти вночі обстріляли Селидове, поранено 4 місцевих жителів - прокуратура

Окупанти вночі обстріляли Селидове, поранено 4 місцевих жителів - прокуратура

09:36 19.03.2024
Окупанти обстріляли Конотоп, Середину-Буду і 23 села Сумської області за добу, про постраждалих не повідомляють

Окупанти обстріляли Конотоп, Середину-Буду і 23 села Сумської області за добу, про постраждалих не повідомляють

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

ОСТАННЄ

Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

Шмигаль розпочав робочий візит до Брюсселя

Байден і лідери Конгресу домовилися про фінансування уряду США до кінця фінроку

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 86 авіаударів

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

У Середземному морі один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Уряд Нової Зеландії збирається заборонити одноразові електронні сигарети

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА