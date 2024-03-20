У Середземному морі один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

Станом на ранок середи в акваторії Середземного моря дислокуються два кораблі ВМС РФ, один із них ракетоносець, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас в акваторії Чорного та Азовського морів ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 23 судна, з них 8 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у ВМС.