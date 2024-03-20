Події

07:00 20.03.2024

У Середземному морі один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

1 хв читати
У Середземному морі один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

Станом на ранок середи в акваторії Середземного моря дислокуються два кораблі ВМС РФ, один із них ракетоносець, повідомляють ВМС України.

"У Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас в акваторії Чорного та Азовського морів ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 23 судна, з них 8 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у ВМС.

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:22 16.03.2024
РФ не виводила кораблі на бойове чергування в Чорне та Азовське моря

РФ не виводила кораблі на бойове чергування в Чорне та Азовське моря

07:43 14.03.2024
У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

08:49 12.03.2024
У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

У Середземному морі два ворожі ракетоносії із загальним залпом до 12 ракет

13:37 09.03.2024
У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

У Чорному морі вже 4 дні не чергують російські кораблі - Сили оборони півдня України

08:13 09.03.2024
У Середземному морі два ворожі ракетоносії

У Середземному морі два ворожі ракетоносії

08:20 07.03.2024
У Чорному морі кораблі РФ відсутні, а в Середземному - один ракетоносець

У Чорному морі кораблі РФ відсутні, а в Середземному - один ракетоносець

09:39 06.03.2024
У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

У Чорному морі немає жодного ворожого корабля - Генштаб ЗСУ

07:14 05.03.2024
Росія тримає в Середземному морі два ракетоносці з "калібрами"

Росія тримає в Середземному морі два ракетоносці з "калібрами"

08:33 01.03.2024
У Чорному та Азовському морях РФ тримає два кораблі, носії "Калібрів" відсутні

У Чорному та Азовському морях РФ тримає два кораблі, носії "Калібрів" відсутні

08:16 28.02.2024
У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

Російська авіація скинула на Сумщину з початку березня майже 200 керованих бомб - Зеленський

Зеленський анонсував нові оборонні пакети

ОСТАННЄ

У Херсонській області за добу через обстріли РФ одна людина загинула, п’ятеро осіб поранено

ЗС України за добу ліквідували 700 окупантів

Окупанти обстріляли Синельниківський район, п'ятеро поранених

Окупанти за добу завдали 350 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 29 атак противника

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 86 авіаударів

Генштаб ЗСУ: Авіація завдала ударів по шести районах скупчення сил противника

20 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Уряд Нової Зеландії збирається заборонити одноразові електронні сигарети

Зіткнення з космічним кораблем NASA змінило форму астероїда Діморфос

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА