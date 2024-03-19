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21:18 19.03.2024

УЗ завершила роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці в Хмельницькій області

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УЗ завершила роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці в Хмельницькій області

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) завершила роботи з усунення деформації земляного полотна на перегоні Нігин-Гуменці в Хмельницькій області - рух поїздів у напрямку Кам'янця-Подільського та з міста відновився.

"Роботи з усунення деформації земляного полотна завершено, рух поїздів до/з Кам'янця-Подільського відновлено", - ідеться в повідомленні УЗ у телеграм-каналі у вівторок увечері.

Від імені компанії пресслужба УЗ висловила подяку всім залученим до ремонту залізничникам, які працювали цілодобово. Також подякувала за терпіння пасажирам і місцевій владі за організацію трансферу автобусами.

Раніше повідомлялося, що на перегоні Нігин-Гуменці на Хмельниччині тривають роботи з усунення деформації земляного полотна. Поїзд далекого прямування №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський на час робіт був обмежений до/зі станції Нігин. Підвезення пасажирів було організовано безкоштовними автобусами.

 

 

 

Теги: #ремонт #укрзалізниця #полотно

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