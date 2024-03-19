Події

20:34 19.03.2024

Косово на "Рамштайн-20" оголосило про другий пакет військової допомоги для України

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Міністр оборони Республіки Косово Еюп Мачедонсі (Ejup Maqedonci) на засіданні у форматі "Рамштайн" оголосив про другий пакет військової допомоги для України, що передбачає мінометні снаряди.

"Косово продовжуватиме підтримувати Україну в її героїчній війні проти російської агресії. Сьогодні на засіданні UDCG я оголосив про другий пакет військової допомоги для України, що складається з мінометних мін. Перший пакет із вантажівками, тактичними і броньованими машинами буде доставлено наступного тижня", - написав міністр у соцмережі після 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формату "Рамштайн") у Німеччині.

 

Теги: #україна #допомога #рамштайн

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