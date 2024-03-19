Події

17:23 19.03.2024

Нацмузей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва"

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Національний музей історії України у Другій світовій війні має намір демонтувати горельєф "Курська битва" на території меморіального комплексу.

"Минулорічна активна дискусія щодо майбутнього монумента "Батьківщина-мати" активізувала й допомогла успішно завершити проєкт "Тризуб Батьківщини", результатом якого стала заміна на щиті скульптури радянської символіки на знак Княжої Держави Володимира Великого - Тризуб. Та це був лише перший етап реновації всього меморіального комплексу", - ідеться в повідомленні пресслужби музею.

Зазначено, що на сьогодні пріоритетним завданням для музейників є створення стаціонарної експозиції, яка розповідатиме про століття збройної боротьби українців за свободу й незалежність.

"Наявний виставковий простір має позбутися радянського наративу, який десятки років пропагував міф "великої вітчизняної війни". Уже розпочався процес перебудови архітектури виставкових площ. Наочний символ більшовицької пропаганди в монументальному мистецтві горельєф "Курська битва" буде демонтовано, він стане частиною музейної фондової колекції", - ідеться в повідомленні.

У музеї повідомили, що наступним значним кроком стане впорядкування простору всього комплексу, зокрема в планах максимальна зміна архітектурного ландшафту: демонтаж усіх пам'яток та елементів радянської пропаганди.

Теги: #музей #демонтаж #декомунізація

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