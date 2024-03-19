Люксембург висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Люксембург висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області.

"Цінуємо внесок у підтримку України й нашої євроінтеграції. Люксембург також висловив зацікавленість у реконструкції Криворізького району Дніпропетровської області - потужного індустріального центру нашої держави. Подякував Люксембургу за військове співробітництво, а також за адвокацію макрофінансової допомоги торік та за сприяння схваленню програми Ukraine Facility цьогоріч", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Також, за словами українського прем'єра, Люксембург готовий долучитися до втілення сьомого пункту Формули миру президента Володимира Зеленського, де йдеться про покарання Росії за вчинені злочини.

"Особливу увагу акцентували на санкційній політиці. Наше спільне завдання - перекрити росії всі шляхи фінансування агресивної війни. Одне з ключових питань - це конфіскація заморожених російських активів. За попередніми даними, в Люксембурзі зберігається понад EUR6 млрд ресурсів рф. Наша принципова позиція - ці кошти повинні працювати на Україну вже зараз", - додав Шмигаль.