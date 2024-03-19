Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць "Євробачення-2024" - "Суспільне"

Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024", повідомляє "Суспільне мовлення".

"Стали відомі пісні всіх 37 країн-учасниць пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який уже цього травня відбудеться у шведському місті Мальме. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil виступлять із піснею Teresa & Maria в першій частині першого півфіналу, 7 травня", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначено, що з 37 країн-учасниць 31 візьме участь у двох півфіналах конкурсу, які проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 і 9 травня 2024 року, а в гранд-фіналі, 11 травня, до 20 фіналістів долучаться представники країн "Великої п'ятірки" (Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та Іспанії) та Швеції як країни-переможниці "Євробачення-2023".

Як повідомлялося, 68-й конкурс "Євробачення" у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал "Євробачення-2024" проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня, водночас півфінали, у першому з яких візьме участь і представник України, відбудуться 7 і 9 травня.

За результатами національного відбору дует виконавиць alyona alyona & Jerry Heil представлятимуть Україну на "Євробаченні-2024" у Мальме (Швеція).