Події

14:14 19.03.2024

Визначено перші 72 профтехи, де навчатимуть професій для відновлення України - Міносвіти

2 хв читати

Визначено перші 72 заклади професійно-технічної освіти, які отримають 500 млн грн державних коштів на оновлення майстерень, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Трансформація закладів відбувається в межах проєкту "100 майстерень". Уже наприкінці весни вони розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році в них зможуть здобувати освіту всі охочі. Решту 28 профтехів, майстерні яких буде оновлено за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що проєкт "100 майстерень" - це можливість сформувати якісну та ефективну базу для навчання майбутніх професіоналів.

За даними відомства, найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах: сільське господарство - 14 майстерень; громадське харчування - 10 майстерень; промисловість і машинобудування - 7 майстерень; будівництво та автомобільний транспорт - 6 майстерень, а також за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка.

"Мета проєкту - створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці. Водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом", - ідеться в повідомленні.

Серед іншого зазначено, що у 2024 році буде створено дві майстерні за профілем оператор дистанційно керованих апаратів, тобто оператор цивільних дронів, а професію планують ліцензувати також цього року. Зокрема, за цим напрямом майстерні оновлять у Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою та Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки.

Теги: #міносвіти #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:24 15.03.2024
Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

Міносвіти домовилося зі Смітсонівським інститутом США про використання ліцензій освітніх програм у рамках проєкту "Наука в класи"

18:37 06.03.2024
Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

Зеленський запросив грецькі компанії до участі у відновленні зруйнованої ударами РФ цивільної інфраструктури в Одеській області

17:49 05.03.2024
Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для 13 областей - Шмигаль

Кабмін виділив 9,3 млрд грн на швидке відновлення для 13 областей - Шмигаль

17:37 01.03.2024
У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

У Міносвіти мають намір розробити концепцію моделі багатомовної освіти в школах із навчанням мовами корінних народів і нацменшин

17:17 29.02.2024
Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів

Міносвіти запускає пілотний проєкт зі створення центрів підтримки студентів

19:45 28.02.2024
Кличко: У столиці триває відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами

Кличко: У столиці триває відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими обстрілами

12:21 28.02.2024
Бельгійське держагентство ENABEL братиме участь в українських проєктах відновлення

Бельгійське держагентство ENABEL братиме участь в українських проєктах відновлення

10:15 28.02.2024
Заступник міністра освіти Винницький про оптимізацію вишів: найбільший спротив чинять ректори

Заступник міністра освіти Винницький про оптимізацію вишів: найбільший спротив чинять ректори

09:33 28.02.2024
Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають до вересня вийти в офлайн - заступник міністра освіти Винницький

Усі освітні заклади країни на захід від Києва мають до вересня вийти в офлайн - заступник міністра освіти Винницький

16:23 25.02.2024
В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

В Україні близько 25 тис. учителів не мають доступу до онлайн-викладання через відсутність техніки - Міносвіти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги Україні на EUR500 мільйонів

Фінляндія передала Україні партію бойових катерів, 50 українських військових пройдуть навчання на них у Румунії - ЗМІ

США не допустять поразки України - глава Пентагону, відкриваючи "Рамштайн-20"

ГУР МО України здійснило низку кібератак по російських об'єктах

Польща і Німеччина 26 березня запустять коаліцію "бронетанкових спроможностей" для України

ОСТАННЄ

СБУ повідомила про підозру в депортації українських дітей до Москви двом соратницям Путіна

ЄК планує після відтермінувань оприлюднити 20 березня документ про реформи із підготовки до розширення ЄС - ЗМІ

Боррель має намір 20 березня запропонувати спрямувати 90% доходів від активів РФ на закупівлю озброєнь Україні

Міністр оборони Німеччини анонсував новий пакет допомоги Україні на EUR500 мільйонів

Карандєєв: Культура стає вигідною, на ній можна заробити

Фінляндія передала Україні партію бойових катерів, 50 українських військових пройдуть навчання на них у Румунії - ЗМІ

Російський флот, імовірно, обмежить операції у східній частині Чорного моря у зв'язку зі зростаючими втратами - британська розвідка

Пріоритетами на "Рамштайн-20" для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії - Міноборони

США не допустять поразки України - глава Пентагону, відкриваючи "Рамштайн-20"

ГУР МО України здійснило низку кібератак по російських об'єктах

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА