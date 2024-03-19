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13:15 19.03.2024

Пріоритетами на "Рамштайн-20" для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії - Міноборони

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Пріоритетами на "Рамштайн-20" для України є надання систем ППО та ракет до них, ракети дальнього радіусу дії - Міноборони

Пріоритетами 20-го засідання у форматі "Рамштайн" для України є надання систем протиповітряної оборони й ракет до них, ракети дальнього радіусу дії, артилерійські снаряди, сучасні системи РЕБ і РЕР, повідомили в Міністерстві оборони України.

"На базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах розпочалася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Українську делегацію очолює міністр оборони України Рустем Умєров. Пріоритетами на цьому засіданні України є надання систем ППО і ракет до них, ракети дальнього радіусу дії", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У відомстві додали, що постійним пунктом обговорення лишаються артилерійські снаряди, особливо калібру 155 мм, сучасні системи РЕБ і РЕР, бронетехніка.

 

Теги: #міноборони #рамштайн

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