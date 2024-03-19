У Мінветеранів мають намір перезавантажити проєкт "Помічник ветерана"

Міністерство у справах ветеранів України анонсувало проведення повного перезавантаження проєкту "Помічник ветерана".

"Проведено аналіз пілотного проєкту "Помічник ветерана", виконано роботу над помилками. Буде проведено його повне перезавантаження", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Також наголошується, що триває публічне громадське обговорення проєкту професійного стандарту "Фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб".

"Фахівець із супроводу має замінити помічника ветерана, зміняться і підходи", - наголосили у відомстві.

Крім того, повідомляється, що адміністративний сервіс "Ветеран" у центрах надання адміністративних послуг буде поширено у всій Україні.

"Ветеран або член його сім'ї автоматично обслуговуватимуться лише в адміністратора, який спеціалізується виключно на ветеранських послугах та обізнаний про потреби", - ідеться в повідомленні.