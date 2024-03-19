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09:56 19.03.2024

НАТО зацікавлене в досвіді України у веденні комунікацій під час війни - Мінкультури

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НАТО зацікавлене в досвіді України у веденні комунікацій під час війни - Мінкультури

НАТО зацікавлене у вивченні унікального досвіду України у веденні успішних комунікацій під час війни, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Держави-члени НАТО наголосили на тому, що Альянс особливо зацікавлений у вивченні унікального досвіду України у веденні успішних комунікацій під час війни і розглядають новостворений Комітет у першу чергу як ефективний інструмент взаємодії у цьому напрямі", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства за результатами установчого засідання Комітету з питань стратегічних комунікацій Ради Україна-НАТО.

Зазначається, що окрема увага була приділена питанню комунікацій із населенням на тимчасово окупованих територіях України та механізмам безпечного донесення правдивої та достовірної інформації співгромадянам, які перебувають в окупації.

"Союзники також підтвердили готовність підтримувати Україну, зокрема у протидії російській пропаганді та дезінформації, а також у збереженні теми підтримки України у фокусі міжнародної уваги", - йдеться в повідомленні.

Теги: #нато #війна #комунікації

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