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01:35 19.03.2024

Глава МЗС Болгарії Габріель погодилася сформувати новий уряд

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Глава МЗС Болгарії Габріель погодилася сформувати новий уряд

Міністр закордонних справ Болгарії Марія Габріель із правоцентристської партії ГЕРБ погодилася сформувати новий уряд після відставки прем'єр-міністра Ніколая Денкова 5 березня, повідомляє Reuters у понеділок, 18 березня.

"Я приймаю цей мандат із почуттям відповідальності, оскільки Болгарії потрібна стабільність", - заявила Габріель, яка також є екс-європейським комісаром із цифрової економіки.

Через кілька хвилин вона повідомила журналістам, що партія "Продовжуємо зміни" попросила 24 години для обговорення деталей.

"Сподіваюся, що протягом наступних 24 годин ми доопрацюємо угоду, у нас немає розбіжностей щодо пріоритетів країни", - сказала вона.

Як повідомлялося, Ніколай Денков, який представляє партію "Продовжуємо зміни", подав у відставку з посади прем'єр-міністра 5 березня згідно з коаліційною угодою з партією ГЕРБ, що передбачає ротацію.

Згідно з домовленістю, досягнутою 6 червня минулого року, за дев'ять місяців, тобто 6 березня, Денков мав залишити посаду прем'єра, після чого цю посаду має обійняти представниця ГЕРБ Марія Габріель.

Теги: #уряд #мзс #болгарія

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