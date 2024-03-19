Через КПП "Вишнє Нємецьке - Ужгород" на українсько-словацькому кордоні тимчасово обмежать рух

Обмеження руху авто через КПП "Вишнє Німецьке - Ужгород" на українсько-словацькому кордоні запровадять із 19 до 21 березня, повідомила Яна Німріхтерова, прессекретарка митниці в Міхаловце (Словаччина), пише Mukachevo.net.

Вона уточнила, що з 19 по 21 березня введуть певні обмеження руху авто з 8:00 до 18:00 за середньоєвропейським часом. У зазначений період рух автомобілів буде перекрито в одній смузі.

За словами прессекретарки, обмеження стосується насамперед вантажних перевезень і діятиме з вівторка до четверга (19-21 березня), у ці дні заплановано регулярне обслуговування та перевірку дорожніх вагових пристроїв.

"Під час перетину державного кордону водіїв вантажівок просять бути більш уважними та дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і вказівок чергових митниці та поліції", - додала Німріхтерова.