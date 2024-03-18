З додатковою допомогою ЗСУ зможуть повільно відтісняти росіян - сенатор США Рід

Голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід (представник Демократичної партії) не вважає, що додаткове фінансування США забезпечить кардинальний прорив для Збройних сил України, повідомляє Голос Америки в понеділок, 18 березня.

За словами сенатора, якщо американські законодавці затвердять додаткову допомогу для України, то українське військо "решту року буде повільно відтісняти росіян, не кардинально".

Рід також припускає, що з додатковою допомогою від США ЗСУ зможуть перейти в наступ у 2025.

"Наступного, 2025 року, має бути нова наступальна операція, яка, сподіваюся, дасть їм змогу встановити вогневий контроль над Кримом... Це значно ускладнить становище росіян і, сподіваюся, змусить їх сісти за стіл переговорів", - наголосив сенатор.

Рід закликав законодавців США затвердити додаткове фінансування для України, наголосивши, що "ми повинні буквально дати їм зброю, артилерію і боєприпаси, щоб виконати роботу".