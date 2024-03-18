ЄБА просить Кабмін і ОП вирішити проблему швидкопсувних вантажів на польському кордоні

Європейська бізнес асоціація (ЄБА) звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та голови Офісу президента Андрія Єрмака з проханням вирішити проблему збільшення транспортування швидкопсувних товарів на кордоні з Польщею до семи днів.

"Через дії протестувальників по обидва боки очікувані терміни доставки збільшилися ще на додаткові 11 діб затримки для непродовольчої групи та 2-7 діб для продовольчої групи, особливо для швидкопсувних товарів. Ситуація залишається неврегульованою і непередбачуваною", - зазначила ЄБА в понеділок.

В асоціації зазначили, що дії протестувальників впливають на діяльність як експортерів, так і імпортерів. Серед компаній, які повідомляють про вплив протестів на їхню роботу, 66% ведуть експортну діяльність і 91% - імпортну.

Підкреслюється, що товари, які перевозяться вантажними автомобілями, часто мають обмежений термін придатності, тому будь-який простій призводить до значних фінансових втрат. За розрахунками асоціації, загальна сума збитків від початку страйків у перерахунку на одну компанію в середньому становить майже EUR700 тис. До того ж 98% опитаних Асоціацією компаній повідомляють про зростання цін на послуги транспортування.

Зазначається, що до проблем з польського боку додалися проблеми і з боку українських перевізників.

"Останнім часом вони блокують ввезені в Україну вантажі, зокрема, швидкопсувні товари (свіже м'ясо та риба, овочі та фрукти), безпосередньо після митної зони, практично на автошляхах. Блокуючи вантажівки, страйкарі не тільки завдають шкоди українським компаніям-імпортерам, а й шкодять європейським компаніям-виробникам", - констатували в ЄБА.

Асоціація наголосила на важливості забезпечення вільного руху товарів і вантажів через польсько-український кордон, зокрема, швидкопсувних товарів, а також військових і гуманітарних вантажів, палива.

У зв'язку з цим, вона звернулася до прем'єр-міністра та глави ОП з проханням про необхідність забезпечити першочерговий, безперешкодний доступ до перетину кордону швидкопсувними вантажами як з українського, так і з польського боку, визначивши для таких вантажів окрему справедливу чергу.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач минулого тижня хоча й висловив сподівання, що ситуація на польсько-українському кордоні може покращитися після міжурядових переговорів 28 березня, однак знову порадив перевізникам шукати та використовувати альтернативні маршрути.