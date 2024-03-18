Речником Повітряних сил ЗСУ призначено Іллю Євлаша
Речник східного угруповання військ Ілля Євлаш став новим начальником служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил Збройних сил України. Раніше цю посаду обіймав Юрій Ігнат.
"Згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України №480 від 15 березня 2024 року начальником служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України призначено майора Євлаша Іллю Олеговича", - повідомляють на сторінці ПС ЗСУ у фейсбуці.
Як повідомляється, Євлаш проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби зв'язків з громадськістю. Очолював службу зв'язків з громадськістю угруповання сил і засобів оборони міста Києва та пресслужбу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Речник східного угруповання військ.