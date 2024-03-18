Єдина система відеомоніторингу буде без софту РФ або їхніх партнерів - заступник глави МВС Тимченко

Єдина система відеомоніторингу, яка унормує використання відеокамер в Україні, не працюватиме на програмному забезпеченні РФ або її країн-партнерів, у Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що вживають усіх заходів для захисту такої інформації, хоча на сьогодні не існує повністю захищених систем.

"Законопроєкт унормує діяльність камер, які працюють сьогодні на території України в різних регіонах, громадах і на центральному рівні... Станом на сьогодні десь на 30% вона (система відеоспостереження - ІФ-У) працює ефективно", - розповів заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко в подкасті МВС "Система відеомоніторингу", розміщеному в понеділок на YouTube-каналі міністерства.

Він зазначив, що використання відеокамер у приватному порядку не регулюється. "Кожен зберігає інформацію на власний розсуд", - зазначив Тимченко, додавши, що на прохання правоохоронних органів записи з таких камер можуть бути надані або може бути відмовлено в наданні інформації.

За словами заступника міністра, після того як Верховна Рада ухвалить закон про Єдину систему відіомоніторингу публічного простору, буде чітко прописано норми встановлення, використання відеокамер та обміну інформацією.

"Некоректно говорити, що цей закон дасть змогу тотально стежити за всіма - активістами, журналістами", - уточнив він.

Відповідаючи на запитання про те, хто матиме доступ до системи відеоспостереження, заступник міністра наголосив: "Виключно певні посадові особи (правоохоронних органів - ІФ-У)".

Тимченко також додав, що отримання будь-якої інформації із зазначених систем логіниться. "І, якщо ви бачите, що певна інформація з'являється у ЗМІ, можна перевірити джерело цієї інформації, хто отримував доступ і, відповідно, притягнути зазначеного співробітника до відповідальності", - пояснив Тимченко.

За некоректне поширення інформації, нагадав він, передбачається не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність.

Говорячи про захищеність інформації з відеокамер, зокрема неможливість доступу ворога до цих даних, Тимченко наголосив: "Доступ буде чітко визначений положенням про систему... Використовуються всі необхідні засоби безпеки для того, щоб ми насамперед розуміли, хто станом на цей момент отримує доступ".

Водночас заступник глави МВС звернув увагу, що на сьогодні не існує стовідсотково захищених систем: "МВС вживає всіх заходів, щоб таких фактів (незаконного доступу та використання інформації - ІФ-У) не було".

Уточнюючи, на базі серверів яких країн працюватиме система відеоспостереження, Тимченко запевнив: "Ми точно не використовуватимемо програмного забезпечення і серверного устаткування, яке виготовлено в Росії або в країнах, які є партнерами РФ".

При цьому він додав: "Ми не можемо убезпечити кожен регіон, кожну громаду, які закуповують серверне обладнання. Ми рекомендуватимемо, і такі норми будуть закладені в зазначеному законопроєкті".