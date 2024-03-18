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15:49 18.03.2024

Інститут книги презентує каталог "Українська поезія. 2023-2024" - Мінкультури

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Український інститут книги (УІК) презентує каталог "Українська поезія. 2023-2024", повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

"У межах Національного тижня читання поезії Український інститут книги презентує каталог "Українська поезія. 2023-2024". Український інститут книги вперше організовує таку подію. Під час її підготовки виникла ідея створити каталог української поезії, що вийшла друком упродовж 2023-го та на початку 2024-го року. Каталог налічує 88 назв поетичних збірок. Це спроба зібрати під однією обкладинкою концентрат поетичних голосів, що з'являються в українських книжкових крамницях і бібліотеках під час війни", - йдеться в повідомленні.

Каталог поділено на чотири розділи: "Поезія (з) війни", де зібрано збірки поетів і поетес, які захищають або захищали Україну від російських окупантів у Силах оборони; "Сучасна українська поезія" - книги поезій сучасних авторів і авторок; "Класика" - перевидані чи вперше видані поезії авторів минулих сторіч; "Поетичні антології" - видання, авторства кількох авторів, поезії яких об’єднані тематикою, жанром чи періодом.

Згідно з повідомленням, каталог покликаний сприяти популяризації українських поетів і поеток, адже промоція читання та української літератури загалом є одним із визначальних завдань роботи Українського інституту книги.

Ознайомитися з каталогом можна за посиланням: https://heyzine.com/flip-book/e0d7f0e2e5.html#page/2

Теги: #книги #мінкультури

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