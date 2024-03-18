Міноборони в лютому запобігло постачанню 264 тонн неякісних продуктів харчування для ЗСУ

Представники Центрального управління контролю якості Міністерства оборони України в лютому 2024 року перевірили продовольство на складах компаній-постачальників до відвантаження в підрозділи і запобігли постачанню 264,09 тонни неякісних продуктів до військових частин, повідомила пресслужба міністерства.

"Ми системно проводимо перевірки на складах компаній до постачання в підрозділи. Якщо інспектори фіксують зіпсовані продукти, постачальник має замінити партію. Деякі недобросовісні компанії завдають збитків державі", - повідомив заступник міністра оборони Віталій Половенко.

За його інформацією, на рівні оперативно-стратегічних угруповань військ у лютому в Збройні Сили України (ЗСУ) було недопоставлено продукції на суму - 36,479 млн грн. Поставки зривають компанії, які систематично не виконують своїх обов'язків.

Половенко пообіцяв, що Міноборони буде відкрито інформувати суспільство з усіх питань постачання харчового забезпечення. "У будь-якому разі наші військові не повинні відчувати жодних проблем із якістю їжі", - додав він.

Міноборони нагадало, що за умовами договору постачальник протягом 24 годин має замінити зіпсовану продукцію на якісну. Підприємства, які зривають умови договору, очікують штрафні санкції.

Як повідомлялося, Державний оператор тилу при Міноборони підвищив вимоги до якості молочних і м'ясо-ковбасних виробів, а також до м'яса.