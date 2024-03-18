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12:58 18.03.2024

У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

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У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

У Києві та Київській області у вівторок, 19 березня, буде хмарно, дощ уночі з мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Київській області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

У середу та четвер, 20-21 березня, у Київській області хмарно з проясненнями: 20 березня невеликий дощ, уночі з мокрим снігом; 21 березня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 20 березня 3-8° тепла, 21 березня 6-11°. У Києві температура вночі 1-3° тепла; вдень 20 березня 5-7° тепла, 21 березня близько 10°.

У п'ятницю та суботу, 22-23 березня, у столичному регіоні без опадів. У Київській області температура вночі 0-5° тепла; вдень 22 березня 6-11°, 23 березня 9-14°. У Києві вночі 3-5° тепла; вдень 22 березня 8-10°, 23 березня 12-14°.

Теги: #погода #київська_область

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