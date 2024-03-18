Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн для сил безпеки та оборони

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 5 млрд грн для сил безпеки і оборони, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

Прем'єр зазначив, що уряд продовжує підтримувати українську армію в боротьбі з російським агресором.

"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - наголосив він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, кошти виділено Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на купівлю обладнання оборонного призначення з подальшим переданням в установленому порядку купленого військового майна у сферу управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.