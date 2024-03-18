Події

12:23 18.03.2024

Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн для сил безпеки та оборони

1 хв читати
Кабмін виділив додаткові 5 млрд грн для сил безпеки та оборони

Кабінет Міністрів України виділив додаткові 5 млрд грн для сил безпеки і оборони, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Додаткові 5 млрд грн виділили сьогодні для сил безпеки й оборони. Кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, необхідних для наших захисників на передовій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в понеділок.

Прем'єр зазначив, що уряд продовжує підтримувати українську армію в боротьбі з російським агресором.

"Кожна гривня, що надходить у держбюджет у вигляді податків, буде йти на посилення нашої обороноздатності", - наголосив він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, кошти виділено Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації на купівлю обладнання оборонного призначення з подальшим переданням в установленому порядку купленого військового майна у сферу управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Теги: #кошти #сили_оборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 17.03.2024
Окупанти продовжують терор мирного населення прифронтових регіонів півдня, є постраждалі - Сили оборони

Окупанти продовжують терор мирного населення прифронтових регіонів півдня, є постраждалі - Сили оборони

11:02 14.03.2024
На півдні України, незважаючи на погіршення погоди, триває контрбатарейна боротьба - Сили оборони

На півдні України, незважаючи на погіршення погоди, триває контрбатарейна боротьба - Сили оборони

11:04 09.03.2024
Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

Ракета Х-31, випущена РФ вранці по Одеській області, влучила в поле - Сили оборони півдня

12:54 08.03.2024
Прем'єр Чехії: Нам вдалося зібрати гроші, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артснарядів для України

Прем'єр Чехії: Нам вдалося зібрати гроші, щоб закупити першу партію з 300 тисяч артснарядів для України

18:16 04.03.2024
Дарницький район - лідер по ефективності використання бюджетних коштів

Дарницький район - лідер по ефективності використання бюджетних коштів

14:24 03.03.2024
Випущена росіянами в напрямку Одеської області ракета втратила бойову здатність над морем - Сили оборони півдня

Випущена росіянами в напрямку Одеської області ракета втратила бойову здатність над морем - Сили оборони півдня

10:57 29.02.2024
Окупанти втратили на лівобережжі Дніпра 54 людини і 10 одиниць бронетехніки - Сили оборони півдня

Окупанти втратили на лівобережжі Дніпра 54 людини і 10 одиниць бронетехніки - Сили оборони півдня

07:29 28.02.2024
Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

Уночі збито 10 із 10 "шахедів" над Миколаївською та Одеською областю

10:46 18.02.2024
Сили оборони на запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ окупантів

Сили оборони на запорізькому напрямку розгромили вчорашній наступ окупантів

01:46 14.02.2024
Майже 100 млн із "United24" спрямують на розмінування

Майже 100 млн із "United24" спрямують на розмінування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кабмін затвердив план Ukraine Facility

СБУ затримала ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Києву і ховали останки загиблих окупантів

Росіяни за добу втратили 810 осіб

Російські війська за добу здійснили 14 ракетних і 75 авіаударів, атакували Україну 27-ма "шахедами", 17 із яких ліквідовано

Зеленський відзначає лідерство Франції в підтримці України

ОСТАННЄ

У Києві та області до середи очікуються дощі з мокрим снігом, далі без опадів

Зеленський запросив новообраного президента Індонезії долучитися до участі в саміті миру

Повернуто в роботу ЛЕП 330 кВ на сході країни, споживання е/е знижується - "Укренерго"

Сенатор США Грем прибув до Києва

Боррель сподівається, що Рада ЄС у понеділок зможе схвалити EUR5 млрд військової допомоги Україні

Кабмін затвердив план Ukraine Facility

Кількість користувачів застосунку з продажу квитків "Укрзалізниці" досягла 2 млн

На АЗС у Нікополі рятувальники загасили пожежу, що виникла після ворожого обстрілу

Через обстріли на Сумщині відключали дві ЛЕП, було знеструмлено ТЕЦ - Міненерго

У Кривому Розі ліквідовано пожежу в багатоповерхівці, що розпочалася після обстрілу - ДСНС

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА