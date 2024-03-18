Кабмін затвердив план Ukraine Facility

Кабінет Міністрів України затвердив план для Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Він є основою надання фінансової підтримки в рамках програми, яка розрахована на 4 роки і має загальний обсяг EUR50 млрд. План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів. Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних і секторальних реформ у різних галузях: від енергетики до аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями, як "зелений перехід", цифровізація, євроінтеграція", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, план розроблявся спільно з європейськими партнерами, щоб посилити Україну і наблизити членство в ЄС.

"Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько EUR16 млрд цього року", - підсумував він.