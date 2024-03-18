У Кривому Розі ліквідовано пожежу в багатоповерхівці, що розпочалася після обстрілу - ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області, що виникла внаслідок ворожого обстрілу, повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Уночі російські окупаційні війська атакували Кривий Ріг. Унаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа в одній із п'ятиповерхівок, яку вогнеборці ліквідували. Рятувальники ДСНС вивели в безпечну зону 28 жителів. Загиблих і травмованих немає", - ідеться в повідомленні.