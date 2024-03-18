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10:28 18.03.2024

СБУ затримала ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Києву і ховали останки загиблих окупантів

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СБУ затримала ворожих агентів, які готували ракетні удари РФ по Києву і ховали останки загиблих окупантів

Служба безпеки України затримала батька і сина, які на замовлення ворожої ФСБ готували ракетні удари по столиці, а також ховали останки загиблих окупантів біля Києва.

"Кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів фсб, які діяли на Київщині. Завербовані батько і син готували ракетні удари рф по столичному регіону. Зокрема, вони "зливали" геолокації базування Сил оборони, зокрема військовослужбовців Сил спеціальних операцій ЗСУ. Також зловмисники передавали до фсб координати промислових цехів, де виробляли українські безпілотники", - йдеться в повідомленні СБУ в понеділок.

Зазначається, що окупанти планували завдати прицільних ракетних ударів по українських об'єктах за наведенням фігурантів.

У результаті спецоперації в Київській області СБУ викрила, задокументувала злочинні дії та затримала двох ворожих агентів. Водночас було проведено заходи, щоб забезпечити безпеку підрозділів ЗСУ та виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу України.

"Серед іншого, ці агенти фсб виконували специфічне завдання російської спецслужби – шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону та хоронили. Після цього вони направляли до фсб відповідний "фотозвіт" із прив’язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків", - повідомляє в СБУ.

Слідство встановило, що фігуранти раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення їх дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, який "звернув увагу" на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Youtube.

"На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги з тактичної медицини для бойовиків російського угруповання "Ахмат", - зазначено в повідомленні.

Зловмисники отримували грошову "винагороду" від окупантів за відпрацьовані завдання на власні банківські картки.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #затримання #київська_область #агенти_рф

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