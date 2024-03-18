Унаслідок ранкового ворожого обстрілу села на Харківщині постраждав мирний житель

У понеділок, о 7:10, російські окупаційні війська обстріляли с. Новоосинове Куп'янського району Харківської області, є постраждалий, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Травмовано 62-річного чоловіка, надається медична допомога", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в ніч на понеділок ЗС РФ завдали удару КАБ по пожежній частині в Білому Колодязі. У результаті було пошкоджено будівлю пожежної частини, а також 4 пожежно-рятувальні автомобілі. Легку травму отримав 29-річний водій автомобіля, госпіталізація не знадобилася.

Крім того, напередодні ворожий артобстріл Вовчанська спровокував пожежі: горів дах приватного будинку, гараж, господарські споруди та два автомобілі. Був поранений 72-річний місцевий житель. Йому надали медичну допомогу на місці. Унаслідок обстрілу Ківшарівки вибито вікна в 5-ти житлових будинках і в двох навчальних закладах. У 60-річної жінки гостра реакція на стрес.

Унаслідок удару С-300 по Бугаївці було поранено двох працівників бригади екстреної медичної допомоги (26 і 56 років), їх госпіталізували до Харкова в стані середньої тяжкості.

У Золочеві внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.