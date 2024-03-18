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07:46 18.03.2024

Алієв заявив про хороші шанси на врегулювання відносин між Азербайджаном і Вірменією

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Алієв заявив про хороші шанси на врегулювання відносин між Азербайджаном і Вірменією

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про хороші шанси на врегулювання відносин із Вірменією.

"Нещодавня зустріч міністрів закордонних справ, а також зустріч заступників прем'єр-міністрів Азербайджану і Вірменії з питання делімітації кордонів говорять про те, що є хороші шанси на врегулювання. Як я вже говорив відносно недавно, зараз ми ближче до миру, ніж будь-коли раніше", - сказав Алієв, під час виступу із заявою для преси після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у неділю в Баку.

Президент висловив сподівання, що зараз, унаслідок відновлення територіальної цілісності Азербайджану, сторони "дуже близькі до прориву". "Це стане дуже серйозною геополітичною зміною на Кавказі. Це означатиме, що на Кавказі настане мир, довгоочікуваний мир", - додав Алієв.

Глава держави зазначив, що "сьогодні ми перебуваємо в активній фазі мирних переговорів із Вірменією".

"Ще раз хочу сказати, що це була наша ініціатива почати мирні переговори. На сьогодні ми вже провели сім раундів обміну зауваженнями з вірменськими колегами щодо проєкту мирної угоди", - сказав азербайджанський лідер.

 

 

Теги: #азербайджан #президент #мир #вірменія

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