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07:38 18.03.2024

Буданов: Який би результат не написала ЦВК РФ - це фальшивка

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Буданов: Який би результат не написала ЦВК РФ - це фальшивка

Який би результат не написала Центральна виборча комісія (ЦВК) РФ за підсумками президентських виборів - це буде "фальшивкою", заявив начальник головного управління розвідки при міністерстві оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія ― це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих "виборів", псують їх", - під час виступу на форумі російських добровольців.

За його словами, так звані вибори Путіна - нелегітимні.

Буданов додав, що в Росії почався справжній "бунт виборчих скриньок" - такої кількості зіпсованих бюлетенів і скриньок не було ніколи і ніде у світі.

Він наголосив, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській і Курській областях - тільки початок боротьби "за їхню рідну країну".

"Громадяни рф вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками.  Війна проти путінського режиму ― це законне право громадян вимагати справедливості", - сказав Буданов.

"путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні. Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість  — це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз  відбувається в рф, послаблює режим загалом і путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - наголосив начальник української розвідки.

 

 

 

Теги: #рф #вибори #буданов

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