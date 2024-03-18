Події

07:03 18.03.2024

Переселенців із Донецької області готові прийняти в Рівненській та Волинській області

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Евакуйованих жителів Донецької області тепер зможуть приймати ще два регіони України, повідомляє Донецька ОВА.

"Засідання Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану  відбулась сьогодні під головуванням Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук", - йдеться в повідомленні.

Також участь у засіданні взяли заступники голови Донецької облдержадміністрації Ігор Бойко та Олександр Шевченко, керівники профільних структурних підрозділів Донецької ОДА, начальники військових адміністрацій.

Зазначається, що керівництво Рівненської та Волинської ОВА доповіли про готовність прийняти евакуйоване цивільне населення з Донеччини, зокрема, з визначенням конкретних місць розташування.

 

 

 

Теги: #евакуація #донецька #мешканці

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