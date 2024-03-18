Росіяни 60 разів обстріляли Сумщину, є загиблий та поранений

Росіяни в неділю обстріляли Сумську область 60 разів, під обстріл потрапили 14 громад, внаслідок обстрілів є загиблий та поранений серед місцевих мешканців, повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 341 вибух. Зноб-новгородська громада", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Великописарівська громада стала мішенню авіаударів ФАБ МПК із літака тактичної авіації (9 вибухів), авіаудару КАБ (14 вибухів), обстрілів з мінометів (24 вибухи), РСЗВ (20 вибухів), артилерії (20 вибухів).

Внаслідок авіаційного удару ФАБ МПК по селищу Велика Писарівка пошкоджено низку об'єктів, включаючи нежитлову будівлю, магазин, філію будинку культури, бібліотеку, центр культурних послуг, відділення лікарні, дитячий садок, 15 приватних домоволодінь, багатоповерховий будинок та газопровід. Внаслідок обстрілу загинув один мешканець громади, а ще один – отримав поранення.

По Есманській росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та мінометів (13 вибухів). По Охтирській РФ потрапила двома ракетами "Іскандер-М". На Середино-Будську громаду окупанти скинули 9 хв. У Свеській зафіксовано мінометні обстріли (4 вибухи).

По Білопільській росіяни вдарили з артилерії (52 вибухи) та мінометів (5 вибухів), АГС (29 вибухів), РСЗВ (22 вибухи). Миропільська громада постраждала від обстрілів із РСЗВ (32 вибухи) та артилерії (4 вибухи).

Краснопільську росіяни обстріляли з мінометів (22 вибухи) та зафіксовано артобстріл (1 вибух). На Хотинську окупанти скинули 6 хв. По Ворожбянській росіяни вдарили з РСЗВ (15 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

У Новослобідській відбулася атака БпЛА типу FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та обстріл з мінометів (16 вибухів). У Шалигінській зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи). У Сумській був ракетний обстріл (2 вибухи). Там пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

У Юнаківській відбулася атака БпЛА типу FPV дрон-камікадзе (1 вибух) та скидання з БпЛА вибухових пристроїв ВОГ (4 вибухи). А в Конотопській громаді РФ завдала ракетного удару по Конотопу. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Попередньо – без постраждалих.