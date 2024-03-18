"Сибірський батальйон" та РДК підняли прапори ще в одному населеному пункті РФ

Російське добровольче формування "Сибірський батальйон" заявило, що спільно з Російським добровольчим корпусом (РДК) підняло прапори в селі Козинка Білгородської області РФ.

"Обмежена спеціальна операція добровольчих сил на території РФ триває. Прапори Сибірського батальйону та РДК у селі Козинка Російської Федерації", - повідомляється в телеграм-каналі "Сибірського батальйону" у неділю ввечері.

Так, "Батальйон" опублікував фото прапорів на фоні приватного сектору, проте за ними важко визначити, де саме.

Раніше повідомлялося, що Легіон "Свобода Росії", Сибірський батальйон та добровольці з Республіки Ічкерія встановили контроль над селищем Горьківського Грайворонського району Білгородської області (РФ), яке знаходиться в безпосередній близькості від адміністративного кордону з Україною.