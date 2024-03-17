Події

20:15 17.03.2024

Генсек НАТО сподівається на досягнення миру між Баку та Єреваном

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Генсек НАТО сподівається на досягнення миру між Баку та Єреваном

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі є можливість для досягнення миру між Азербайджаном і Вірменією.

"Мир на Південному Кавказі дуже важливий. Азербайджан і Вірменія після конфлікту, який тривав довгі роки, мають можливість для досягнення миру", - сказав Столтенберг у неділю в Баку, під час виступу із заявою для преси з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Генсек НАТО, слова якого наводять азербайджанські ЗМІ, закликав Азербайджан скористатися можливістю для підписання мирного договору з Вірменією.

Столтенберг також подякував Азербайджану за тривалу підтримку України.

Теги: #азербайджан #нато #вірменія

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