Генсек НАТО сподівається на досягнення миру між Баку та Єреваном

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що наразі є можливість для досягнення миру між Азербайджаном і Вірменією.

"Мир на Південному Кавказі дуже важливий. Азербайджан і Вірменія після конфлікту, який тривав довгі роки, мають можливість для досягнення миру", - сказав Столтенберг у неділю в Баку, під час виступу із заявою для преси з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Генсек НАТО, слова якого наводять азербайджанські ЗМІ, закликав Азербайджан скористатися можливістю для підписання мирного договору з Вірменією.

Столтенберг також подякував Азербайджану за тривалу підтримку України.