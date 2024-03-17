У Києві ускладнено рух транспорту в напрямку вул. Скоропадського - поліція

Через пошкоджену електроопору, що впала в результаті ДТП на Володимирській, ускладнено рух транспорту в напрямку вул. Скоропадського, повідомила пресслужба патрульної поліції Києва.

"До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з ДТП на вулиці Володимирській, через падіння пошкодженої електроопори на проїжджу частину, рух транспорту ускладнено в напрямку вулиці Гетьмана Павла Скоропадського", - ідеться в повідомленні.

Пресслужба патрульної поліції закликала враховувати цю інформацію під час планування маршруту поїздки.