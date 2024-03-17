РФ з метою провокації атакувала безпілотником Придністров'я
РФ з метою провокації атакувала безпілотником Придністров'я, повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Росія вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, головна логіка цих дій полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в Росії немає коридору до Придністров'я для здійснення провокацій військового характеру.
"Саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки", - додали в Центрі.
Раніше РосЗМІ повідомляли, що 17 березня в невизнаному Придністров'ї (Молдова) заявили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі внаслідок атаки дрона-камікадзе. Повідомляли також, що пожежа після удару могла знищити вертоліт.