РФ з метою провокації атакувала безпілотником Придністров'я, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Росія вчинила провокацію в Придністров'ї з атакою військової частини дроном-камікадзе", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, головна логіка цих дій полягає в інформаційному нагнітанні ситуації, оскільки в Росії немає коридору до Придністров'я для здійснення провокацій військового характеру.

"Саме для інформаційного нагнітання росіяни намагаються здійснювати провокації та маніпулювати в інформаційному просторі, поширюючи фейки", - додали в Центрі.

Раніше РосЗМІ повідомляли, що 17 березня в невизнаному Придністров'ї (Молдова) заявили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі внаслідок атаки дрона-камікадзе. Повідомляли також, що пожежа після удару могла знищити вертоліт.