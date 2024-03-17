В Одеській області триває будівництво оборонних фортифікацій

Активне будівництво фортифікаційних споруд ведеться на території Одеської області наразі, зокрема оновлення та зміцнення наявних, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у неділю.

"Активно будуємо фортифікаційні споруди, встановлюємо загороджувальні рубежі - "зуби драконів", протитанкові рови та інші невибухові загородження. Задіяно близько 150 осіб і 80 одиниць техніки", - написав Кіпер у телеграмі.

Він наголосив, що однією з цілей у війні, крім звільнення окупованих земель, є не дати ворогові захопити нові території, і що "наша готовність протидіяти ворогові, як і системний підхід до будівництва фортифікаційних споруд, є потужним стримувальним фактором для агресора".