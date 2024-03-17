Події

18:53 17.03.2024

Окупанти атакували з дрона с.Львове Херсонської області, постраждав місцевий житель

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Окупанти атакували з дрона с.Львове Херсонської області, постраждав місцевий житель

Мешканця села Львове Бериславського району Херсонської області госпіталізували з переломом ноги, отриманим унаслідок атаки російським безпілотним літальним апаратом, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної адміністрації в неділю.

"Унаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав житель села Львове на Бериславщині. 43-річного чоловіка доправили до лікарні. У нього діагностували вибухову травму, осколкові поранення, відкритий перелом ноги. Медики надають йому необхідну допомогу", - ідеться в повідомленні.

Теги: #херсонська_область

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