У ГУР МО України спростували повідомлення про збитий гелікоптер Black Hawk

Екіпажі гелікоптерів Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують бойову роботу, заявили в українській розвідці.

«Усі борти Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають у чудовому робочому стані; їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання», - повідомляється в телеграм-каналі ГУР.

Там також порадили пропагандистам, які розповсюджують фейки про нібито збитий гелікоптер військової розвідки України, «менше зловживати спиртним».