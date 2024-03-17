У ГУР МО України спростували повідомлення про збитий гелікоптер Black Hawk
Екіпажі гелікоптерів Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують бойову роботу, заявили в українській розвідці.
«Усі борти Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають у чудовому робочому стані; їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання», - повідомляється в телеграм-каналі ГУР.
Там також порадили пропагандистам, які розповсюджують фейки про нібито збитий гелікоптер військової розвідки України, «менше зловживати спиртним».