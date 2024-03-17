Події

16:41 17.03.2024

У ГУР МО України спростували повідомлення про збитий гелікоптер Black Hawk

1 хв читати
У ГУР МО України спростували повідомлення про збитий гелікоптер Black Hawk

Екіпажі гелікоптерів Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України продовжують бойову роботу, заявили в українській розвідці.

«Усі борти Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають у чудовому робочому стані; їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання», - повідомляється в телеграм-каналі ГУР.

Там також порадили пропагандистам, які розповсюджують фейки про нібито збитий гелікоптер військової розвідки України, «менше зловживати спиртним». 

Теги: #спростування #гур_мо #гелікоптери

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 07.03.2024
ГУР МО отримала дані про намір РФ захопити аеродром "Антонов" 24 лютого 2022 р. від надійного інформатора - Буданов

ГУР МО отримала дані про намір РФ захопити аеродром "Антонов" 24 лютого 2022 р. від надійного інформатора - Буданов

11:19 06.03.2024
ГУР: Безповоротні втрати внаслідок знищення корабля ЧФ "Сєрґєй Котов" становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27

ГУР: Безповоротні втрати внаслідок знищення корабля ЧФ "Сєрґєй Котов" становили сім осіб, санітарні - щонайменше 27

09:14 04.03.2024
У Самарській області РФ підірвали залізничний міст, через який ворог транспортував військові вантажі, - ГУР МО

У Самарській області РФ підірвали залізничний міст, через який ворог транспортував військові вантажі, - ГУР МО

13:22 26.02.2024
У Міноборони спростували інформацію про злам системи Delta

У Міноборони спростували інформацію про злам системи Delta

15:41 25.02.2024
У більшості "інтелектуального" озброєння РФ зазвичай із російського тільки корпус, деталі там із розвинених країн Заходу - Буданов

У більшості "інтелектуального" озброєння РФ зазвичай із російського тільки корпус, деталі там із розвинених країн Заходу - Буданов

12:43 24.02.2024
Буданов: під час війни ми максимально збільшили свої бойові підрозділи

Буданов: під час війни ми максимально збільшили свої бойові підрозділи

09:39 24.02.2024
Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ і ГУР - джерела

Атаку на Новолипецький металургійний комбінат організували СБУ і ГУР - джерела

15:52 21.02.2024
Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

14:28 21.02.2024
Уздовж кордону з Україною ворог розгорнув 48 пускових установок "Іскандер" - ГУР

Уздовж кордону з Україною ворог розгорнув 48 пускових установок "Іскандер" - ГУР

14:20 21.02.2024
Характер дій РФ з гучною назвою "наступи" передбачає затяжну війну, і це противник намагається нам нав'язати, жертвуючи величезною кількістю своїх людей - заступник начальника ГУР МО

Характер дій РФ з гучною назвою "наступи" передбачає затяжну війну, і це противник намагається нам нав'язати, жертвуючи величезною кількістю своїх людей - заступник начальника ГУР МО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Миколаєві п'ятеро людей травмовані внаслідок обстрілу РФ - очільник області

Відомо про двох постраждалих середньої тяжкості внаслідок удару РФ по Миколаєву – голова ОВА

У Миколаєві два "прильоти" - влада

Удар по Слов'янському НПЗ завдано дронами СБУ, ССО і Сил безпілотних систем - джерела

Помер колишній голова Луганської та Закарпатської ОДА Геннадій Москаль

ОСТАННЄ

У СУМАХ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У Миколаєві п'ятеро людей травмовані внаслідок обстрілу РФ - очільник області

Відомо про двох постраждалих середньої тяжкості внаслідок удару РФ по Миколаєву – голова ОВА

У Миколаєві два "прильоти" - влада

У Києві та області опади припиняться до четверга

Лиховій завершив роботу на посаді спікера ОСУВ "Таврія"

У Селидовому Донецької області внаслідок російського удару без води залишилися 12 тис. абонентів

В Україні найближчими днями очікується сира погода: дощ і мокрий сніг

Військові проведуть планові заходи в Дарницькому районі Києва

Удар по Слов'янському НПЗ завдано дронами СБУ, ССО і Сил безпілотних систем - джерела

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА