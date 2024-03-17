У Селидовому Донецької області внаслідок російського удару без води залишилися 12 тис. абонентів

Російські окупанти в суботу, близько 21:30, завдали удару плануючою авіабомбою "УМПБ-Д30СМ" по Селидовому Донецької області, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Поранення дістала 70-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. Пошкоджено 8 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, дві адмінбудівлі та лінію електропередачі. Було знеструмлено водонасосну станцію, без води залишилися понад 12 тисяч абонентів", - зазначено в повідомленні МВС.

Крім того, близько 01:30 російські війська атакували Мирноград трьома ракетами.

"Травмовано 86-річну жінку, їй надають медичну допомогу", - зазначається в повідомленні.

Руйнувань зазнали 8 багатоквартирних будинків, три адмінбудівлі, два магазини, два торгові павільйони, комунальне підприємство, цивільні автомобілі.