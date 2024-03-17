Події

07:43 17.03.2024

Окупанти за добу завдали 415 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

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Окупанти за добу завдали 415 ударів по десяти містах і селах Запорізької області

Окупанти за добу завдали 415 ударів по 10-ти населених пунктах, є руйнування, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у неділю вранці.

"415 ударів по 10-ти населених пунктах завдав ворог протягом доби", - йдеться в його телеграм-каналі.

Федоров зазначив, що російські військові завдали 2 авіаційних удари по Малій Токмачці, здійснили 13 РСЗВ-обстрілів Роботиного і Малої Токмачки, 124 БПЛА атакували Новоданилівку, Гуляйполе, Малинівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне і Чарівне.

Також 276 артударів нанесено по території Гуляйполя, Роботиного, Малинівки, Малої Токмачки, Новоданилівки, Вербового, Левадного, Кам'янського і П'ятихаток.

За словами очільника ОВА, надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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