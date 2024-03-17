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07:21 17.03.2024

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

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ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

Українські військові за добу ліквідували майже 1160 осіб особового складу ворога, 11 танків, 24 бойові броньовані машини, 28 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 4 БПЛА, 60 одиниць авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03. 24 орієнтовно склали особового складу - близько 430740 (+1160) осіб, танків - 6790 (+11) од, бойових броньованих машин - 12997 (+24) од, артилерійських систем - 10634 (+28) од, РСЗВ - 1017 (+0) од, засобів ППО - 720 (+1) од, літаків - 347 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8272 (+4), крилаті ракети - 1922 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 14073 (+49) од, спеціальна техніка - 1723 (+11)", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в неділю вранці.

Дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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