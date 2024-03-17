ВМС Індії відбили судно Ruen у сомалійських піратів

Військово-морські сили Індії, включно зі спецпризначенцями, звільнили балкер Ruen, захоплений сомалійськими піратами, і врятували 17 членів екіпажу, повідомив, повідомляє в суботу Reuters із посиланням на представника ВМС.

У звільненні судна брали участь ескадрений міноносець INS Kolkata в супроводі патрульного корабля INS Subhadra, повідомляє The Times of India.

У повідомленні, опублікованому на соціальній медіа-платформі X, ідеться про те, що всі 35 піратів, які перебували на борту Ruen під мальтійським прапором, здалися, і судно перевірили на наявність незаконної зброї, боєприпасів і контрабанди. Судно Ruen було захоплено минулого року, і ВМС заявили, що перехопили його в п'ятницю.

Судно могли використати як базу для захоплення вантажного судна біля берегів Сомалі, що йшло під прапором Бангладеш, на початку цього тижня, заявили військово-морські сили Європейського союзу.

Захоплення судна Ruen стало першим успішним захопленням судна за участю сомалійських піратів з 2017 року, коли репресії з боку міжнародних військово-морських сил зупинили серію захоплень в Аденській затоці та Індійському океані.

Сомалійські пірати протягом десятиліття створювали хаос на важливих світових водних шляхах, але були в сплячому стані до відновлення нападів, що почалися наприкінці минулого року.

Індія розмістила щонайменше дюжину військових кораблів на схід від Червоного моря, щоб забезпечити безпеку від піратів, тоді як західні держави зосередилися на атаках підтримуваних Іраном єменських хуситів.

Щонайменше 17 випадків захоплення, спроб захоплення і підозрілих наближень були зафіксовані індійськими ВМС з 1 грудня, заявили раніше індійські чиновники.