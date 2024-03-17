Події

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:04 17.03.2024
"Укрзалізниця": закрито рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

"Укрзалізниця": закрито рух для поїзда №139/140 Київ - Кам'янець-Подільський

23:33 16.03.2024
У Бердянську прогриміли вибухи на кількох виборчих дільницях

У Бердянську прогриміли вибухи на кількох виборчих дільницях

22:23 16.03.2024
Макрон: "Мій візит має бути якомога кориснішим для України"

Макрон: "Мій візит має бути якомога кориснішим для України"

21:50 16.03.2024
Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

Макрон: "Ми будемо готові відреагувати задля безпеки України та європейців"

13:47 16.03.2024
П'ять екіпажів загону швидкого реагування ТЧХУ працювали на місці ліквідації наслідків ракетних ударів в Одесі

П'ять екіпажів загону швидкого реагування ТЧХУ працювали на місці ліквідації наслідків ракетних ударів в Одесі

11:50 16.03.2024
Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини - МВС

Кількість загиблих унаслідок учорашнього ракетного удару по Одесі збільшилася до 21 людини - МВС

09:49 16.03.2024
В Одесі в лікарнях залишаються 40 постраждалих від учорашнього ракетного удару, 9 - у важкому стані - голова ОВА

В Одесі в лікарнях залишаються 40 постраждалих від учорашнього ракетного удару, 9 - у важкому стані - голова ОВА

05:35 16.03.2024
Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва

Греція приєдналася до коаліції з розмінування України, яку очолює Литва

02:25 16.03.2024
У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

У довгостроковій перспективі не можна виключати введення західних військ в Україну - глава МЗС Фінляндії

01:24 16.03.2024
Кіберфахівці СБУ заблокували постачання комплектуючих для 1600 "Шахедів"

Кіберфахівці СБУ заблокували постачання комплектуючих для 1600 "Шахедів"

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У МВС мають намір удосконалити алгоритм реагування екстрених служб на надзвичайні ситуації

У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг

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