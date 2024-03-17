ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Командувач Повітряних сил ЗС України оголосив про перехід спікера Юрія Ігната на "інший напрямок" роботи
Генштаб ЗС України: Авіація сил оборони за добу завдала ударів по чотирьох локаціях противника, ракетники уразили пункт управління
Генштаб ЗС України: За добу відбулося 50 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 19 атак окупантів
У неділю в Києві та області буде хмарно з проясненнями, у другій половині дня дощ, у понеділок похолодає, вночі піде сніг
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины